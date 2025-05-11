Zelenskiy, Rusya’dan Ateşkesi Bekliyoruz

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamanın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusların nihayet savaşı sona erdirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu” dedi.

ATEŞKESİN TEMELİ VE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Zelenskiy, savaşı sona erdirmenin ilk adımının ateşkese ulaşmak olduğunu vurgulayarak, “Öldürmeye bir gün bile devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya’dan yarın, 12 Mayıs’tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarıyla, Ukrayna’nın müzakerelere açık olduğunu belirtti.