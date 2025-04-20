Zelenskiy, Rusya’nın Ateşkesini İhlal Ettiğini Belirtti

ATEŞKESİN İHLALİİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Paskalya Bayramı kapsamında ilan ettiği geçici ateşkesin Rus ordusu tarafından çiğnendiğini açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabında yayınladığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Nisan saat 18.00’den 21 Nisan saat 00.00’a kadar tüm askeri faaliyetleri durdurma kararını değerlendirdi.

CEPHEDEKİ GELİŞMELER

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki gelişmelere dair bilgi aldığını ifade ederken, Rus saldırılarının devam ettiğini belirtti. 19 Nisan saat 18.00 ile 20 Nisan saat 00.00 arasında, Rus ordusunun 19 kez saldırı girişiminde bulunduğunu, 387 ateş açtığını ve 290 kez insansız hava aracı (İHA) kullandığını vurguladı. Zelenskiy, “Rusya’nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor” diyerek durumu kritik bir şekilde değerlendirdi.