Zelenskiy, Rusya’nın Kiev saldırısını kınadı

ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e gerçekleştirdiği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Kiev’deki enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, “İlk bilgilere göre Ruslar Kuzey Kore’de üretilen bir balistik füze kullandı. Özel servislerimiz tüm ayrıntıları doğruluyor. Bu füzenin Kuzey Kore’de üretildiği bilgisi doğrulanırsa, bu Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ittifakın suç niteliği taşıdığının bir başka kanıtı olacaktır. Birlikte insanları öldürüyor ve hayatları mahvediyorlar. Rusya sürekli olarak bu tür silahlar kullanıyor. Buna karşılık Kuzey Kore de silahlarını gerçek savaş şartlarında daha ölümcül hale getirme fırsatı elde etti” dedi.

YAŞAMINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini belirtti. Yaralı sayısının ise 100’ü aştığını ifade eden Zelenskiy, “Dünyadaki hiçbir ülkenin bu tür tehditler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini” vurguladı. Saldırıların sona ermesi için Rusya üzerinde gerçek bir baskı oluşturulması gerektiğini anlatan Zelenskiy, “Bu savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik çabalar sürerken bile Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu da Putin’in korkmadığı anlamına geliyor” dedi.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇABALAR

Zelenskiy, saldırıların tamamen durdurulması gerektiğini ve Rusya’nın bu durumu kabul etmesi gerektiğini ifade etti. “Bu savaş adil bir şekilde sona erdirmelidir. Halkımızın güvenliğini gerçekten garanti altına almak için hava savunmamızı güçlendirmeliyiz” dedi. Bu açıklamalar, Rusya’nın sürekli tehdit oluşturan eylemleri ve bu süreçte dünya ülkelerinin tutumu hakkında önemli bir bilgi sundu.