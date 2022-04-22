Zelenskiy: Rusya, Paskalya ateşkesini kabul etmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Paskalya Bayramı’nda ateşkes önerisini kabul etmediğini duyurdu.
Zelenskiy, “Maalesef Rusya Paskalya’da ateşkes kurma önerisini reddetti. Bu, Rus yöneticilerin inanç hakkında ne düşündüğünü ortaya koyuyor” sözlerini kullandı.
Ukrayna’nın barış için umudunu koruduğunu söyleyen Zelenskiy, “Umuyoruz ki hayat ölümü yenecek” dedi.
Birleşmiş Milletler’den Ukrayna’da 4 günlük ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısında bulunmuştu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle perşembe başlayıp pazar sona erecek “Kutsal Hafta”da Rusya ve Ukrayna’ya 4 günlük insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Ukrayna’da şu an 12 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Guterres, yardıma muhtaç kişilerin sayısının 15,7 milyona çıkmasının beklendiğini belirtmişti.