Zelenskiy: Rusya, Tüm Ateşkes Çağrılarını İhmal Ediyor

ZELENSKİY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir yazılı açıklama yaptı. Zelenskiy, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarını destekledikleri için teşekkür etti. “Özellikle, bin kişimizin Rus esaretinden serbest bırakılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesindeki yardımları için. Rusya’nın elinde tuttuğu tüm Ukraynalıların geri dönmesi en önemli önceliklerimizden biridir” dedi.

RUSYA’NIN TUTUMU

Zelenskiy, diplomatik çabaların ele alındığını belirtirken, “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye ve öldürmeye devam ediyor” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Rusların bir haftadan uzun süredir, 1000’e 1000 mübadeleden hemen sonra hazırlamaya söz verdikleri sözde ‘muhatıra’yı sunamadıkları bilgisini paylaştı. “Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir” dedi.

GELECEK TOPLANTILARA YÖNELİK ENDİŞELER

Zelenskiy, Rusya’nın bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığına dikkat çekti. Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm iş birliğine değer verdiklerini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği olan net duruşu için minnettarız” ifadesini kullandı.