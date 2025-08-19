Zelenskiy, Rusya’ya baskı artırılmalı dedi

ZELENSKIY’İN BASIN AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Rusya savaşı durdurmaya yönelik gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır” dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmede, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan müzakerelerin sonuçlarının ele alındığını açıkladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE VURGULAR

Zelenskiy, AB Konseyi toplantısında Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin önemine dikkat çekerek, “Bu savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna ile tüm Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım attık. Ukrayna için işleyecek güvenilir güvenlik garantileri, ortak çabalarımızın, tüm ortaklarımızın ve her şeyden önce bağımsızlığımızı savunan Ukrayna cesaretinin en büyük kazanımıdır” ifadelerini kullandı. AB’nin birlik ve sarsılmaz desteğini değerli bulduklarını belirten Zelenskiy, yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

RUSYA’YA YAPTIRIMLARIN GÜNDEME GELİŞİ

Görüşmede Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan 19’uncu AB yaptırım paketinin de gündeme geldiğini ifade eden Zelenskiy, “Rusya savaşı durdurmaya yönelik gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ülkesinin AB üyeliği sürecinde ve müzakere fasıllarının açılmasında tüm 27 üye devletin birlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.