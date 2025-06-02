Zelenskiy, Rusya’ya Yaptırım Çağrısı Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun doğu ve kuzey kanadı müttefikleri ile Litvanya’da gerçekleştirdiği zirvede, İstanbul’daki görüşmelerden somut sonuç alınamazsa Rusya’ya yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. NATO’nun doğu ve kuzey kanat ülkeleri Vilnius’ta toplandı. “Bükreş Dokuzlusu” grubunu oluşturan Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya ile kuzey ülkeleri Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve İzlanda liderlerinin bulunduğu zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Zelenskiy de katıldı. Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran tarihlerinde yapması planlanan NATO Zirvesi’ne hazırlık ve Ukrayna’ya destek konularıyla gerçekleştirilen toplantı, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın açılış konuşması ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in konuşmalarıyla başladı.

NATO’NUN DOĞU KANADI DAHA GÜÇLÜ

Rutte, toplantının açılışında kuzey ülkelerinin 2015’ten bu yana NATO’nun doğu kanadında savunma gücünü artırdıklarını ve Bükreş Dokuzlusunun artık kuzeyin beş ülkesiyle genişlemesinin önemine dikkat çekti. Rutte, “Kara kuvvetlerinin sayısını artırarak dokuz müttefik ülkeyle birlikte bu varlığı genişletiyoruz. Şimdi bu sayıya Finlandiya da dahil edilecek” dedi. NATO’nun varlığını Baltık Nöbeti ve Güney Kalkanı gibi girişimlerle pekiştirdiklerini ifade eden Rutte, “Bu durum, hızla silahlanan Rusya’dan gelen oldukça gerçek tehdit karşısında her zamankinden daha fazla önem taşıyor” şeklinde konuştu.

SAVAŞ KABİLİYETİNE ODAKLANMA ZAMANI

Bu hafta NATO savunma bakanlarının Brüksel’de yeniden bir araya geleceğini ve 3 haftadan biraz fazla bir süre içinde Lahey Zirvesi’nin gerçekleştirileceğini belirten Rutte, NATO’nun ana gündeminin savunma harcamalarını artırmak ve daha fazla üretim yapmak olduğunu kaydetti. Rutte, “Müttefiklerin odaklanmaları ve savaş kabiliyetimizi güçlendiren unsurları hayata geçirmeleri gerekiyor. Bu şekilde caydırıcılığımızı artırabiliriz” dedi. Ukrayna’nın istikrarı olmadan kalıcı bir güvenliğin sağlanamayacağını belirten Rutte, “Bu nedenle, bu acımasız savaşı sona erdirme çabalarını desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde vurguladı.

RUSYA’YA BASKI YAPILMALI

Zelenskiy, toplantının başında, Rusya’nın hava gücüne darbe indiren “Örümcek Ağı” operasyonuna değinerek, Rusya’ya daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, “Dün gerçekleştirdiğimiz ‘Örümcek Ağı’ operasyonu, Rusya’nın kayıp vermenin ne demek olduğunu hissetmesi gerektiğini gösterdi. İşte, onları diplomasiye iten şey budur” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Belarus üzerinden saldırı planları olduğuna da dikkat çeken Zelenskiy, “Eğer oradan saldırılar hazırlayacak kadar cesursalar, bizim de daha güçlü olmamız gerekiyor. Bu da Ukrayna’nın güçlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor” dedi.

BARIŞ İÇİN ADIMLAR ATILMALI

Ukrayna’nın İstanbul’daki heyetiyle barış için atılması gereken adımları da vurgulayan Zelenskiy, “Bu sürecin başlangıcı, ateşkes ve insani adımlar olmalı. Tüm temel meseleler, liderler düzeyinde çözülebilir” diye konuştu. İstanbul’daki görüşmelerden hiçbir somut sonuç alınamazsa Rusya’ya yönelik yaptırımlar talep eden Zelenskiy, “Bu durum, Avrupa Birliği’nin 18. yaptırım paketi ve ABD’den beklentilerinin acilen uygulanması gerektiğini ortaya koyar” ifadelerine yer verdi. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Litvanya, Polonya, Romanya, Danimarka ve Ukrayna’nın devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.