Zelenskiy: Rusya’ya nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya karşı savaşta zafer elde edebilmek için sahip oldukları tüm imkanları birleştireceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, son dönemlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların Donbas bölgesinde sürdüğünü söyledi.

Rus güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

“Başta Donbas olmak üzere ana harekat bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas için savaş devam ediyor. Güney için savaş devam ediyor.”

Rus ordusunun hareketleri ile ilgili gereken bilgilere sahip olduklarını kaydeden Zelenskiy, “Rusya’nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz ve nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz” dedi.

Zelenskiy, 24 Ocak’ta, Rusya’nın ülkesinde başlattığı savaşın 335. günü, yani 11. ayın tamamlanacağını hatırlatarak, “Tüm gücümüzü tek bir şey uğruna, zafer için, Ukrayna’nın zaferi için birleştireceğiz” dedi.

“Devlet memurları özel izin almadan yurt dışına çıkamaz”

Zelenskiy, Ukrayna genelinde görevli devlet memurlarının, savaş dönemindeki yurt dışı ziyareti ile ilgili yeni uygulamayı imzaladığını aktardı.

Zelenskiy konuşmasında, yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkmasının artık mümkün olmayacağını belirtti.

Merkez hükümetine bağlı kurumlar ve bakanlıklarda belli personel değişikliğinin yapılacağını dile getiren Zelenskiy, ayrıca 22 Rus vatandaşına da bugün yaptırımlar uyguladıklarını vurguladı.