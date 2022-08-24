Zelenskiy: Rusya’ya taviz vermeyeceğiz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa değindi ve direnişin süreceğini belirtti.

Ülkesinin bağımsızlığının 31. yıl dönümünde halka hitap eden Zelenskiy, Rusya’ya taviz vermeyeceklerini vurguladı. Zelenskiy ayrıca, ülkenin doğusundaki Donbas bölogesini ve Kırım’ı geri alacaklarını söyledi. 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya, Donbas’ı bu yıl tamamen ele geçirmişti.

Rusya, Kırım’ı ise 2014 yılında ilhak etmişti. Ukrayna’nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları işgal nedeniyle geçmişe kıyasla daha az etkinlikle kutlanıyor.

Başkent Kiev’de, Rusya’nın saldırı düzenlemesi ihtimali nedeniyle tüm toplu etkinlikler yasaklandı. Kiev’de geçmiş yılların aksine bu sene 24 Ağustos’ta askeri geçit töreni düzenlenmiyor. Ukrayna hükümetinin kontrolü altındaki tüm bölgelerde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD dün Rusya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna’da sivillere yönelik saldırıları artıracağı ve hükümet binalarına yönelik saldırılar düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da son dönemde çeşitli patlamalar meydana gelmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önde gelen destekçilerinden siyaset bilimci Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, hafta sonu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.