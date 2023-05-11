Zelenskiy: Saldırı için zamana ihtiyacımız var

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa dair açıklama yaptı ve saldırı için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kiev’de Eurovision News’a bağlı Avrupa kamu yayıncıları adına BBC’nin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Batı’nın gönderme sözü verdiği silah ve teçhizatın ulaşmasını beklediklerini belirterek, “Hâlâ beklediğimiz şeyler var. Zırhlı araçları bekliyoruz. Ayrı partiler halinde geliyor. Şu anda elimizdeki silahlarla başlayabiliriz ama çok insan kaybederiz. Bu yüzden beklememiz gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna ordusunun bir süredir hazırlandığı karşı saldırının Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebileceği ve cephe hatlarını yeniden belirleyebileceği ifade ediliyor.

TAVİZ DETAYI

Kiev, cephedeki başarısızlığın Batılı ülkelerin desteğinin azalmasına yol açabileceği endişesini taşıyor. Bunun da Rusya ile müzakere masasına oturması için Ukrayna üzerinde baskı oluşturabileceğinden kaygı duyuyorlar. Ukrayna topraklarının beşte biri Rusya’nın işgali altında. Böyle bir ortamda yapılacak müzakerelerin toprak tavizini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Volodimir Zelenskiy mülakatta geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan Rus işgali karşısında ordusuna güvendiğini yineledi ancak Rusya’nın “krizi dondurma” çabası içinde olduğunu ve bunun riskler içerdiğini de söyledi.

G7’DE ANA GÜNDEM UKRAYNA

Bu arada, Japonya’nın Hiroşima kentinde19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak G7 zirvesinde ana gündem maddesinin Ukrayna olması bekleniyor.

Sanayileşmiş yedi ülke liderleri ve Avrupa Birliği yetkililerinin katılacağı zirvede Ukrayna’ya yardım taahhüdünün yinelenmesi ve Rusya’ya karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor.