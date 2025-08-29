Zelenskiy, Saldırıları ‘Alçakça’ Değerlendirdi

RUS SALDIRISININ SONUÇLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıyı ‘alçakça’ olarak nitelendiriyor ve bunun Vladimir Putin’in barışa yönelik adım atma amacının olmadığını, aksine öldürmeye devam etme niyetini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Dün Kiev’e yapılan Rus saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 4’ünün çocuk olduğunu belirten Zelenskiy, birçok kişinin de yaralandığını aktardı. Bu acı olay için Costa’ya Ukrain halkı ve saldırıda yakınlarını kaybeden aileler adına taziye iletilmesinden dolayı teşekkür etti. “Bu saldırı son derece alçakça” diyen Zelenskiy, Rusya’nın barışa yönelik hiçbir sinyal vermediğini ve bu nedenle uluslararası baskının devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YAPTIRIM PAKETİ BEKLENTİSİ

Zelenskiy, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olması yönünde beklentilerini de vurguladı. Görüşmede güvenlik garantilerinin geliştirilmesi konusunun yanı sıra, bu güvenlik garantilerinin üç bloktan oluşacağını aktardı. Bu garantilerin en önemli bileşenlerinden birinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Moldova ile birlikte bu konuda yakında ilerleme beklediklerini belirtti.

DRON ÜRETİMİ İÇİN FİNANSMAN

Zelenskiy, Ukrayna dronlarının üretimi için ek finansman ve SAFE ve PURL girişimlerinin uygulanmasının gündeme alındığını da açıkladı. Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesine yardımcı olmak için hazır olduğunu belirtti.