Zelenskiy şartını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşme şartını açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski, Cuma günü Rus mevkidaşı ile yaptığı yorumları destekleyen bir açıklama yaparak, herhangi bir barış görüşmesi olasılığını ‘imkansız’ olarak ilan etti. Cuma günü açıklamasında “Ukrayna, Putin Rusya’nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak,” ifadelerini kullanan Zelenski, bu sözlerini yineledi.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat’tan beri Ukrayna’dan gelen haberlerde.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna’nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

Zelenski, Ukrayna’nın bu hamlesine 4 bölgeyi ilhak ederek yanıt veren Rusya ile barış görüşmeleri için son noktayı koydu.

‘İMKANSIZ’ OLARAK İLAN ETTİ

Ukrayna lideri, Rus mevkidaşı ile herhangi bir barış görüşmesi olasılığını resmi olarak ‘imkansız’ olarak ilan etti.

Barış görüşmeleri için açık bir kapı bırakan Zelenski, Hürriyet’te yer alan habere göre tek şartını şu sözler ile duyurdu;

‘O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya’nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.’

Zelenski, Cuma günü yaptığı açıklamada “Ukrayna, Putin Rusya’nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz” demişti.

TEK ŞARTI BELLİ OLDU

Başka bir deyişle Zelenski bu açıklaması ile görüşmelerin Rusya’da bir lider değişimi sonrası yapılabileceğini dünyaya ilan etti