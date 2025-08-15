Zelenskiy, Savaşı Bitirmek İçin Zamanı Belirtti

ZELENSKİY’DEN SAVAŞİ BİTİRME ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya’nın gerekli adımları atması gerekiyor” sözleriyle Rusya’ya çağrıda bulundu. Zelenskiy, ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, güncel askeri durumu değerlendirdiklerini açıkladı.

CEPHEDEKİ GELİŞMELER VE STRATEJİLER

Toplantıda cephede yaşanan son gelişmelere dair bilgi veren Zelenskiy, Rus saldırılarını püskürtme konusunda kararlılık gösterdiklerini vurguladı. Donetsk bölgesindeki Dobropliya kenti çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirten Zelenskiy, “Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer alanların daha fazla güçlendirilmesine karar verdik” dedi.

RUSYA’NIN HAREKETLERİNE DİKKAT

Zelenskiy, Rusların, Trump ile Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde saha üzerinde avantaj sağlamaya çalıştığını dile getirdi. “Rus ordusu, Alaska’daki toplantıda Rus liderliğine daha güçlü siyasi pozisyonlar kazandırmaya çalışırken ciddi kayıplar vermeyi sürdürüyor. Bu niyetlerini fark ediyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz” ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ TOPLANTIDAN BEKLENENLER

Zelenskiy, Trump ve Putin’in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini aktararak, “Önemli olan, bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve yapıcı bir diyaloğa yol açmasıdır” dedi. Ayrıca, ABD’ye olan güvenlerini de ifade etti.