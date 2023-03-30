Zelenskiy: Siviller ölmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren kanlı savaşa değindi ve sivillerin ölmeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 400. gününe girilen savaşta Ukraynalıların hayatını kaybetmeye devam edttiğini söyledi. Avusturya Ulusal Meclisi’ne hitap eden Zelenski, Rus güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldıkları bölgelerde mayın ve tuzaklar bıraktıklarını, bunların da sivil halkın ölmesine ya da ciddi oranda yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Avusturya Ulusal Meclisi’ndeki özel oturumda video konferans yoluyla konuşan Zelenski, Avusturya’ya yardım ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Özellikle bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve vücutlarının belirli kısımları yanan Ukraynalı yaralıların Viyana, Linz ve Graz’daki hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Zelenski, Başbakan Karl Nehammer başta olmak üzere Avusturya halkına minnettarlığını sunduğunu söyledi.

Zelenski, bugün Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 400. günü olduğunu belirterek “Her gün istisnasız, her gün bu savaş nedeniyle insanlarımızı kaybediyoruz.” dedi.

Ukrayna halkının yalnız çatışmalar nedeniyle ölmediğine, Rus güçlerinin elinden kurtarılmış bölgelerde de kayıplar yaşandığına, karşı tarafın geride bıraktığı mayın ve benzeri tuzaklar nedeniyle sivil halkın hayatını kaybetmeye ya da yaralanmaya devam ettiğine işaret eden Zelenski, “174 bin kilometrekare Ukrayna toprağına mayınlar döşendi. Bu mayınlar henüz patlamış değil, mayın yerleştirilen alan Avusturya’nın yüz ölçümünün iki katına tekabül ediyor.” diye konuştu.

Volodimir Zelenski, Rusların geri çekilmek zorunda kaldıkları bölgelerde, mayın ve tuzaklar geride bıraktıklarını, tarla, bahçe gibi alanlara mayın döşendiğini, günlük yaşamda kullanılan, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi araç gereçlerin içerisine ya da koltuklara el bombalarıyla tuzaklar kurulduğunu, çok sayıda Ukraynalının bu şekilde hayatını kaybettiğini anlattı.

Ukraynalılar olarak herhangi bir ülkenin iç işlerine karışmak ya da herhangi bir gerginlik yaşamak gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Zelenski, “Biz, kendi topraklarımızda, kendi evimizde güvenlik ve huzur, özgürlük ve mutluluk istedik. Toplumların güvenlik ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan uluslararası anlaşma ve kararların uygulanmasını istedik. Bunlar çok fazla istekler mi?” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Mart 2022’de 10 somut maddeden oluşan bir barış önerisinde bulunduğunu kaydederek, “Bu öneriye karşı Rusya ne yaptı? Biz bir kez daha kötü tarafın yalan, oyalama ve baskılarını görmek durumunda kaldık.” diye konuştu.

Meclis Başkanı’nı ve diğer parlamenterleri, ülkesinde yaşananları daha iyi anlamak için davet eden Zelenski, tarafsızlığın askeri ve jeopolitik açıdan olacağını ancak etik açıdan bir tarafsızlığın söz konusu olmayacağını belirterek, Ukrayna’ya destek olan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

AŞIRI SAĞCILAR ZELENSKİ’Yİ PROTESTO ETTİ

Bu arada Zelenski’nin meclisteki konuşmasının ülkenin tarafsızlığına zarar verdiğini savunan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) temsilcileri meclisi terk etti.

Zelenski’nin konuşmasını protesto eden aşırı sağcılar, mecliste oturdukları yerlere barış ve tarafsızlık yazan pankartlar bıraktı.

Ukraynalı liderin konuşmasının ardından söz alan Avusturyalı milletvekilleri de aşırı sağcı partinin tutumuna tepki göstererek, “FPÖ’nün bu tutumu ile bir kez daha Rusya’nın dostu olduğunu ortaya koyduğunu, yapılan eylemlerin Moskova’nın talebiyle yapıldığını” ileri sürdü.