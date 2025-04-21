Zelenskiy, Starmer İle Görüşme Yaptı

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bir yazılı açıklama yaptı. Zelenskiy, Starmer ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Bu görüşmenin ardından, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD’nin temsilcilerinin çarşamba günü Londra’da Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkesi tartışmak üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Ateşkes KONUŞULUYOR

Zelenskiy, “Koşulsuz bir ateşkes barışa doğru atılacak ilk adım olmalıdır ve bu Paskalya savaşın uzamasına neden olanın Rusya’nın eylemleri olduğunu göstermiştir” açıklamasında bulundu. Bunun yanında, Starmer ile Avrupa güvenlik formatları konusundaki ortak iş birliği hakkında da müzakerelerde bulunduklarını ifade etti.