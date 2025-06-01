Haberler

Zelenskiy, Tam Ateşkes Talep Etti

ATEŞKES ÖNCELİĞİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da yapılacak olan müzakerelerde birincil önceliğin tam ve koşulsuz ateşkes olduğunu duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin savunma ve dışişleri bakanları ile güvenlik birimlerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini belirterek, “Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

UKRAYNA’NIN POZİSYONLARI

Yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelerde Ukrayna’nın tutumunu netleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, “Birincisi, tam ve koşulsuz bir ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri verilmesidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamakla birlikte güvenliği garanti altına almak için liderler düzeyinde bir toplantının gerekliliğinin altını çizerek, “Temel sorunlar yalnızca liderler tarafından çözülebilir” şeklinde konuştu.

HEYETİN BAŞKANLIĞI

Zelenskiy, İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini ekledi. Bu, müzakerelerin yürütülmesi ve Ukrayna’nın taraflardan birini temsil etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza gerçekleşti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı, yola fırlayan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.
Haberler

Pazar Kavgası Kameraya Yansıdı

İstanbul Bahçelievler'deki bir pazarda yer yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir satıcının kadına yumruk atması güvenlik kameralarına yansıdı; polis olay yerine müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.