Zelenskiy, Tam Ateşkes Talep Etti

ATEŞKES ÖNCELİĞİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da yapılacak olan müzakerelerde birincil önceliğin tam ve koşulsuz ateşkes olduğunu duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin savunma ve dışişleri bakanları ile güvenlik birimlerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini belirterek, “Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

UKRAYNA’NIN POZİSYONLARI

Yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelerde Ukrayna’nın tutumunu netleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, “Birincisi, tam ve koşulsuz bir ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri verilmesidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamakla birlikte güvenliği garanti altına almak için liderler düzeyinde bir toplantının gerekliliğinin altını çizerek, “Temel sorunlar yalnızca liderler tarafından çözülebilir” şeklinde konuştu.

HEYETİN BAŞKANLIĞI

Zelenskiy, İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini ekledi. Bu, müzakerelerin yürütülmesi ve Ukrayna’nın taraflardan birini temsil etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.