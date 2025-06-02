Zelenskiy: “Teknoloji Önemli, Savaş Gerçek”

ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU VE TEKNOLOJİ ÖNEMİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirilen Rus hava üslerine yönelik dron saldırılarını değerlendirerek, “Örümcek Ağı operasyonu, modern savaşın gerçekte nasıl göründüğünü ve teknolojide önde olmanın neden bu kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu” dedi. Vilnius’taki NATO zirvesinde Litvanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerin liderleriyle bir araya gelen Zelenskiy, ortada olan cephe durumu ve yapılan saldırılar hakkında bilgi verdi.

YAPTIRIMLAR VE G7 İŞBİRLİĞİ

Zelenskiy, Rusya’nın İstanbul’daki görüşmelere sonuçsuz kalması durumunda Avrupa’nın dışında daha geniş çapta yaptırımlar gerektiğini belirtti. “ABD’nin ve dünyada barış isteyen herkesin katılımıyla G7 düzeyinde ortak yaptırımlar üzerinde çalışmalıyız” ifadesini kullandı. Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımların bir zorunluluk olduğunu ve “Putin, baskı olmadan bu savaşı bitirmek isteyen herkesle oyun oynamaya devam edecektir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SAVUNMA HARCMALARI VE STRATEJİK İTTİFAK

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bölge ülkelerini bir araya getiren Bükreş Dokuzlusu’nun 10. yıl dönümünü kutladıklarını, bu birlikteliğin ortak savunmaya olan bağlılıkları artıracağını belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, “Kremlin’in emperyal arzularını caydırmak için elimizden geleni yapmalıyız” diyerek savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

NATO’NUN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK İHTİYAÇ

Romanya’nın Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, “Daha güçlü bir NATO’ya ve daha güçlü bir transatlantik bağa ihtiyacımız olduğu konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya’nın Batı ile çatışma içinde olduğunu ve NATO’ya karşı savaşa hazırlık yaptığını belirtti. Lahey’deki NATO Zirvesi’nde alınacak kararların önemli olduğunu ifade etti.

CAYDIRICILIK VE SAVUNMA GÜÇLENDİRİLMELİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Son yılların en tehlikeli güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız. Savaşta değiliz ama barış içinde de değiliz” dedi. Rutte, kolektif savunmanın güçlendirilmesi ve savunma yatırımlarının artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini belirterek güçlü ve egemen bir Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik güvenliği için vazgeçilemeyeceğine dikkat çekti.