Zelenskiy, Trump ile en iyi görüşmeyi yaptı

ZELENSKIY’DEN TRUMP İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan’da gerçekleştirdiği görüşmenin daha önceki görüşmeleri arasında en iyi olduğunu bildirdi. Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı. Rusya’nın 2. Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. yıl dönümünde 8-11 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan etmesini değerlendiren Zelenskiy, Moskova’nın bunu sadece 9 Mayıs’taki geçit töreninin güvenliği için yaptığını ifade etti ve “Bu onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) için daha çok bir tiyatro sahnesidir” şeklinde konuştu. Zelenskiy, törene katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini vurgulayarak, “9 Mayıs’ta (Moskova’ya) gidecek tüm ülkeler için pozisyonumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu nedenle size hiçbir garanti vermeyeceğiz. Çünkü Rusya’nın bu tarihlerde ne yapacağını bilmiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

VATİKAN’DA YAPILAN GÖRÜŞME ÖNEMLİDİ

Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak amacıyla 26 Nisan’da gittiği Vatikan’da Donald Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı. “Trump ile daha önceki görüşmelere göre en iyi görüşmeyi Vatikan’da yaptık” diyen Zelenskiy, “Belki en kısa olanıydı ama en anlamlı olanıydı” ifadesini kullandı. Görüşmeden sonra Trump’ın her şeye biraz daha farklı bakmaya başladığından emin olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma konusunu gündeme getirdiğini aktardı. “Detaylara girmeyeceğim ama bana söylediklerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

ABD-UKRAYNA EKONOMİK ORTAKLIĞI

İki gün önce ABD ile Ukrayna arasında imzalanan “Ekonomik Ortaklık” anlaşmasının önemine de değinen Zelenskiy, bunun her iki ülke için faydalı olacağını kaydetti. Anlaşmanın, Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğü Pokrovsk şehri yönünde nadir toprak elementlerini kapsadığını belirten Zelenskiy, bu anlaşmanın ülkesinin güvenliği açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Anlaşmanın onaylanmak üzere dün parlamentoya sunulduğunu hatırlatan Zelenskiy, milletvekillerinden destek beklediklerini belirtti.

GÜÇLÜ ORDU, GÜVENLİK GARANTİSİ

Zelenskiy, güçlü ordunun güvenlik garantisi için son derece önemli olduğunu vurguladı ve “Güçlü ordu, kendini savunabilen ordudur. Bu bizim için güvenlik garantileri açısından gerçekten bir numara” dedi. Ayrıca, Ukrayna’ya yabancı askerlerin konuşlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Zelenskiy, müttefik ülkelerin katılımıyla Kiev’de “güvenlik danışmanlar toplantısı” düzenlemek istediklerini bildirdi.