Zelenskiy: Trump’ın Barış İsteğini Putin Manipüle Ediyor

SAVAŞTA SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden gece saatlerinde gerçekleştirdiği geleneksel görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşındaki güncel durumları ele aldı.

Zelenskiy, Rus lideri Putin’in savaşı sürdürme arzusunda olduğunu ve bu yönde dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını ifade etti. “Putin, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim” dedi.