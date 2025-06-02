Zelenskiy: “Türk Tarafıyla Belgeleri Değiştirdik.”

ZELENSKIY’DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’daki müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştiriyor” diyerek müzakerelerin ilerlediğini ortaya koydu.

SAVAŞ ESİRLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Başkan Zelenskiy, ayrıca “Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz” ifadesini kullanarak bu konudaki sürece dikkat çekti. Bu durum, barış arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.