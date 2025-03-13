Zelenskiy: Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Hazır

UKRAYNA VE TÜRKİYE ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin ülke için önemini vurgulayan açıklamalar yaptı. Zelenskiy, “Ukrayna, Türkiye’yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE YAPILAN ANLAŞMALAR

Kiev’de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen Zelenskiy, yapılan toplantının sonuçlarını aktardı. “Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna’da olması önemlidir” diyen Zelenskiy, Türkiye’nin sağladığı destek ve yardımlara teşekkür etti.

BARİŞ ÇABALARI VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Görüşmede, Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra ikili ilişkiler ve insansız hava araçları üretiminde işbirliği fırsatları ele alındı. Zelenskiy, Türkiye’nin özellikle Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki konusundaki katkısının değerli olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı için çeşitli fırsatlar olduğuna dikkat çekti.