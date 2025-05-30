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Zelenskiy, Türkiye’ye desteği vurguladı

UKRAYNA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE VERİLEN ÖNEM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile yürütülen diplomasi çabalarının önemine vurgu yapıyor. Zelenskiy, “Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik gösterdiği “tutarlı ve tam desteği” için de minnettar olduklarını belirtti. Bu destek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor.

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