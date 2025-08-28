Zelenskiy, Türkiye’ye yardımlar için teşekkür etti

ZELENSKIY’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Türkiye’nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz. Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız” şeklinde konuştu. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sunduğu desteğe teşekkür eden Zelenskiy, bu yardımların önemini vurguladı.

DİPLOMATİK ADIMLAR VE MEVCUT DURUM

Görüşme sırasında mevcut durumun ve diplomatik adımların ele alındığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna’nın liderler düzeyinde görüşmelere açık olduğunu belirtti. Ancak, “Ne yazık ki bu formattan kaçan ve savaşı sürdüren Rusya’dır” açıklamasında bulundu. Son saldırılar hakkında bilgi veren Zelenskiy, Rusya’nın dün gece Ukrayna’ya 30’dan fazla füze ve yaklaşık 600 İHA gönderdiğini, saldırılarda 4’ü çocuk toplam 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Çok sayıda yaralının kritik durumda olduğunu dile getiren Zelenskiy, “Saldırılarda bir Türk işletmesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, AB Delegasyonu ve yerleşim alanları hedef alındı. Bu, Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarımızın barışı sağlama çabalarına Putin’in verdiği cevaptır” şeklinde konuştu.

BASKI ARTIRILMALI

Zelenskiy, Rusya’ya karşı baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve siyasi önlemlerle daha güçlü adımlar beklediğini dile getirdi. Güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını aktaran Zelenskiy, ulusal güvenlik danışmanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çerçevenin önümüzdeki hafta yazılı hale getirileceğini belirtti. Ayrıca Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına Türkiye’nin nasıl katkı verebileceğini değerlendirmek üzere Savunma Bakanı’nı sürece dahil etti” ifadesini kullandı.