Zelenskiy: Türkiye’ye minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’da gerçekleştirilen zirveye değindi ve Türkiye’ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan dörtlü toplantıda ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.