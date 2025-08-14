Zelenskiy Ve Starmer Görüştü, Sonuçlar Tartışıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşme üzerine açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, görüşmede “Alaska’daki görüşme ve muhtemel sonuçları hakkında konuştuk ve Rusya’nın diplomasi yollarını tercih etmesi halinde düşünebileceğimiz güvenlik maddelerini tartıştık” dedi. İki lider, dünyanın dikkatle izlediği ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yapacağı toplantıyı ele aldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü ve Zelenskiy, sosyal medya hesabında bu görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

GÜVENLİK ORTAKLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Zelenskiy, “İngiltere Başbakanı ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Dün diğer ortaklarımızla ve bugün de İngiltere ile yürüttüğümüz ikili görüşmelerde, Alaska’daki görüşme ve muhtemel sonuçları hakkında bilgiler paylaştık. Ayrıca, ABD’nin Rusya’yı cinayetlerini durdurmaya ikna etmesi durumunda düşünmeye açık olduğumuz güvenlik maddelerini değerlendirdik. Gönüllüler Koalisyonunun çalışmaları çerçevesinde güvenlik ortaklığımızda etkili çıkarlar elde etmemiz oldukça önemli” diye konuştu.

DEFANS PROGRAMLARI VE İHA ÜRETİMİ

Zelenskiy, silahlı kuvvetler ve savunma sanayiine yönelik destek programlarıyla ilgili de görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinerek, “Her koşulda Ukrayna, kendi özgürlüğünü savunmaya devam eder. Keir ile silah tedarik programı olan Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) hakkında da konuştuk ve İngiltere’yi de bu programa katılmaya davet ettim. Ayrıca, Yüz Yıllık Ortaklık Anlaşmamız’a da değinerek, Ukrayna Meclisi’nin kararı bu ay içinde kabul edilmek üzere” ifadelerini kullandı. İnsansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda da potansiyellerinin yüksek olduğunu ve bu alandaki finansal desteğe acil ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

PURL PROGRAMINA YARDIMLAR

Zelenskiy, “PURL programımız müttefiklerimizle birlikte somut sonuçlar vermeye başladı. Bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yardım aldık. NATO’nun PURL programı çerçevesinde, NATO üyesi ülkeler, ABD’nin Ukrayna için ürettiği silahların alımında yardımlarda bulunabiliyor. Bu durum savunma gücümüzü önemli ölçüde artırıyor” dedi. Hollanda’nın 500 milyon dolar, Danimarka, Norveç ve İsveç’in ortak katkısıyla 500 milyon dolar, Almanya’nın ise 500 milyon dolarlık destek sağladığını belirtti. Tüm bu yardımların halkın güvenliği için direkt bir yatırım olduğunu ve onları onurlu bir barışa daha da yaklaştıracağını sözlerine ekledi.

PUTİN’İN KARARLILIĞI ÖNEMLİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Alaska’da ilerleme kaydedebilmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz ama Putin’in barış konusunda ciddi olduğunu göstermesi için harekete geçmesi gerekiyor” dedi.