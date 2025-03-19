Zelenskiy Ve Stubb Ortak Basın Toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Helsinki’deki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüşeceğiz. Kendisiyle sonraki adımların detaylarını ele alacağız” ifadesiyle Trump ile yapacağı görüşmeyi duyurdu.

RUSYA’NIN SAVAŞI BİTİRME HAZIRLIĞI YOK

Zelenskiy, Rusya’nın 2022’deki saldırılarından beri sağlanan askeri ve insani yardımlar için Finlandiya liderine teşekkür etti. Rusya’nın insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıların, Putin’in enerji altyapısını hedef alma anlaşmasının gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini vurguladı. Zelenskiy, “Bu saldırılar, Rusya’nın savaşı bitirmeye hazır olmadığını gösteriyor. Rusya’nın söyledikleri ve yaptıkları uyuşmuyor” şeklinde konuştu.

GİZLİ KIRMIZI ÇİZGİLER

Bir basın mensubunun “kırmızı çizgisi” sorusuna Zelenskiy, “Ukrayna’nın işgal edilen topraklarının Rus toprağı olarak tanınması, kırmızı çizgimizdir. Bunu kabul etmeyeceğiz” diyerek kesin bir duruş sergiledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise, Ukrayna’nın kendisini geçmişte toprak kaybı yaşayan Finlandiya ile aynı durumda görmemesi gerektiğini ifade etti.

ATEŞKES TEKLİFİ VE BARIŞ ÇAĞRISI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, “Rusya gerçekten bir barışa ulaşmak istiyorsa, Donald Trump tarafından sunulan ateşkesi şartsız olarak kabul etmeli” dedi. Stubb, barış sürecinin yalnızca “evet ya da hayır” olarak yanıtlanabileceğini belirtti. Ayrıca, tüm dünyada “adil ve sürdürülebilir bir barış” talep edilmesi gerektiğini dile getirdi. Stubb, “Ukrayna, Avrupa’nın bir parçası. En kısa sürede Avrupa Birliği ve NATO’da da birlikte olacağız” ifadesiyle Finlandiya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği yineledi.