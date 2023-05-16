Zelenskiy: Yeni askeri paket var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa değindi ve yeni bir askeri paket hazırladıklarını söyledi.

Avrupa’da 4 ülkeye yaptığı ziyareti tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, söz konusu ziyaretleri değerlendirdi. Zelenski, ülkeye ‘daha fazla silah, Ukrayna halkı için daha fazla koruma ve daha fazla siyasi destekle döndüğünü’ söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere’yi ziyaret ettiği 3 günlük turunu tamamladı. Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında bu ziyaretlerinin detaylarını paylaştı. Ülkeye daha fazla silah, Ukrayna halkı için daha fazla koruma ve daha fazla siyasi destekle döndüğünü söyleyen Zelenski, yaptığı tüm görüşmelerde Ukrayna Barış Formülü’nün ele alındığını belirtti. Zelenski, “Artık ortaklarımız arasında Ukrayna formülünü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var. AB’ye katılımımız için daha fazla destek var, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının gerçekleşeceği ve bunun kaçınılmaz olduğu konusunda daha fazla anlayış var” dedi.

UKRAYNALI ASKERLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ÜSSÜ DE ZİYARET ETTİ

İlk durağı olan İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Francis’le görüştüğünü ifade eden Zelenski, Ukraynalıların hayatını korumaya yönelik yardımları için İtalya’ya teşekkürlerini sundu. Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmer ve Başbakban Olaf Scholz ile görüştüğünü söyleyen Zelenski başkent Berlin’deki temaslarından sonra Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Aachen kentindeki askeri üssü ziyaret ettiğini belirtti. Zelenski ayrıca Ukrayna halkı adına Uluslararası Şarlman Ödülü’nü aldığını söyleyerek, “Almanya’ya en büyük savunma paketi olan 2 milyar 700 milyon euro için minnettarım. Ayrıca Almanya, savunma için 11 milyar euro ile ülkemizi uzun vadede destekleyecektir” dedi.

Üçüncü durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ‘uzun ve faydalı’ bir görüşme yaptıklarının vurgulayan Zelenski, “Yeni bir askeri paket var. Güçlü bir paket. Yeni siyasi anlaşmalar var. Fransa’ya Rus terörüyle mücadelede askerlerimize sağladığı yeni imkanlar için teşekkür ediyorum, ancak şimdi detaylardan bahsetmenin zamanı değil. İlave ekipman ve zırhlı araçlar için teşekkür ederim. Ortaklarımızı birleştirme konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

PİLOTLARI BATI UÇAKLARINDA EĞİTMEK KOALİSYON

Son durağı İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldiğini ifade eden Zelenski İngiltere ziyaretini şu ifadelerle değerlendirdi:

“Pilotlarımızı eğitmeyi kabul ettiği için Birleşik Krallık’a minnettarım. Pilotları modern Batı uçaklarında eğitmek için bir koalisyon oluşturuyoruz. İngiltere kabul etti, Polonya kabul etti ve eminim Fransa ve diğer ortaklar da katılacaktır. Savaş uçağı koalisyonu konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve aktif bir şekilde ilerliyoruz. Elbette Birleşik Krallık’a savaşçılarımıza sağladığı uzun menzilli kabiliyetler için minnettarım.”