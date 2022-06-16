Zelenskiy’a suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yapılan suikast girişiminin önlendiği, 800 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Rusya’nın başlattığı saldırılardan bu yana çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu belirten Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, bu girişimlerin önlendiğini söyledi.

Şubat ayında Ukrayna topraklarına yönelik başlayan Rus işgal girişimi devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu belirtti. Yenin, “Operasyonel kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler sayesinde Ukrayna liderine yönelik terör eylemleri önlendi” dedi.

800’DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya tarafından muhtemel sabotajlara karşı kendilerinin de karşı sabotaj grupları kurduğunu ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Yenin, “Askeri saldırıların ilk günlerinden itibaren ulusal polis, sabotaj gruplarına karşı mücadelede yer aldı. 123’ten fazla karşı sabotaj grubu kuruldu ve bu gruplarda 1500 kişi yer aldı. Bunun sonuçlarını kısa sürede aldık. Sabotaj ve istihbarat faaliyetlerinden şüphelenilen 800’den fazla kişi gözaltına alındı ve istihbarat servisine teslim edildi” dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ta geçtiğimiz mart ayında Zelenskiy’e yönelik bir suikast girişiminin önlendiğini ifade etmişti.