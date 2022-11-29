Zelenskiy’den 7 ülkeye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşta kendilerine destek verem 7 ülkeye teşekkürlerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Söz konusu ziyaretin dost ve ortak ülkelerin Ukrayna ile güçlü destek ve dayanışmasının önemli bir işareti olduğunu aktaran Zelenskiy, “Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmada Ukrayna’ya sürekli olarak aktif ve verimli destek verdikleri için teşekkür ederim” dedi.