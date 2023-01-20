Zelenskiy’den Almanya’ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman hükümetinin ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermek istememesine tepki gösterdi.

Zelenskiy, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Altı ay daha konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin.” dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya ile olan savaşta Ukrayna’nın kendini savunduğunu ve Rusya’ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Almanya’nın Leopard tankları konusunda çekimser kalmasını eleştiren Zelenskiy, “Bu bir oyun değil bu bir şeyi ispat etme konusu da değil. Biz Almanya’ya teşekkür ediyoruz bunu herkesin duymasını istiyorum. Ancak her gün insanlar ölüyor kadınlar tecavüze uğruyor.” diye konuştu.