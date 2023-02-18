Zelenskiy’den batılı ülkelere: Acele edin!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelere Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya karşısında acele edilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya’nın saldırganlığı karşısında “acele edilmesi” çağrısında bulundu. Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı’nın açılışına uzaktan bağlanarak katılımcılara hitap etti.

“Hızın bir alternatifi yok”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası topluma karşı zaman kazanmaya çalıştığını belirten Zelenski, “Acele etmemiz lazım. Anlaşmalarımızı, teslimatlarımızı, kararlarımızı, Rusya’nın potansiyelini kısıtlamamız için hızlandırmamız lazım. Hızın bir alternatifi yok. Hayatımız hıza bağlı” dedi.

Zelenski, geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının hemen öncesi yine Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Tüm dünyadan ‘Ukrayna biz sizinleyiz’ demesini bekledik. Ne yazık ki bunu sadece Rus füzeleri topraklarımızı vurduktan, Rus tankları şehirlerimize girdikten ve Putin’in onlar ya da bizim kazanmamızdan başka bir seçenek bırakmamasının ardından duyduk.”

Savaşta zafer kazanacaklarından hiçbir şüphesi olmadığını söyleyen Zelenski, “Özgürlük bir taviz konusu olabilir mi, asla ama asla hayır” diye konuştu.