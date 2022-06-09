Zelenskiy’den Donbas açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaş ve Donbas konusunda açıklama yaptı.

Savaşta 106. günü girilirken, Rus güçleri Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas’ta kritik öneme sahip Severodonetsk kentindeki çatışmaların ayrılıkçıların elindeki bölgenin kaderini belirleyeceğini söyledi. Bununla birlikte, Ukraynalı güçlerin şu anda kentin kenar mahallelerine geri çekildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk şehri için savaşmanın ülkenin doğusundaki savaşın gidişatına yön vereceğini söyledi.

Rus ve ayrılıkçı güçlerle sanayi bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, “Birçok açıdan Donbas’ın kaderi orada belirleniyor” dedi. Askerlerinin düşman kuvvetlerine karşı büyük kayıplar verdiğini sözlerine ekledi.

Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, Rusya’nın “bombardıman ve hava saldırılarıyla bölgeyi yerle bir etmeye başlamasının ardından” ardından Ukraynalı güçlerin geri çekildiğini açıkladı.