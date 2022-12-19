Zelenskiy’den elektrik kesintisi açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşa değindi ve elektrik kesintisi konusunda açıklamalarda bulundu.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında başkent Kiev birçok çatışmaya sahne oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev’de yaşandığını bildirdi.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında başkent Kiev birçok çatışmaya sahne oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev’de yaşandığını bildirdi.

Ukrayna savaşın gölgesinde yeni bil yıla girmeye hazırlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vododimir Zelenski, Kiev’de son duruma ilişkin bilgi verdi. Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna’nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna’nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, “Kiev’de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de” dedi.

Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek “Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaş 9 ayı aşkın süredir devam ederken, savaşın gölgesindeki ülkenin başkenti Kiev’de Noel ve yılbaşı hazırlıkları başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında sürerken, başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde küçük ölçekli yılbaşı hazırlıkları başladı. Rus ordusunun enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle acil veya planlı elektrik kesintilerinin devam ettiği başkentin merkezindeki Sofya Meydanı’nda Noel ağacı kuruldu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Ukrayna’daki savaş 9 ayı aşkın süredir devam ederken, savaşın gölgesindeki ülkenin başkenti Kiev’de Noel ve yılbaşı hazırlıkları başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında sürerken, başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde küçük ölçekli yılbaşı hazırlıkları başladı.