Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl koridoru konusundaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Karar, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler sonucunda alındı. Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek kararla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Tahıl koridoru anlaşmasının 19 Aralık’tan itibaren 4 ay daha uzatılması uluslararası kamuoyunun da gündeminde.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Türkiye’nin cömertliği ve kararlılığı sayesinde mümkün oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür eden Guterres, “Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasını değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmaya göre Karadeniz üzerinden tahıl ürünlerinin sevkiyatının devam edeceğini dile getiren Zelenskiy, “Tüm zorluklara, Rusya’nın çeşitli manipülasyonlarına rağmen Karadeniz limanlarımızdan tarım ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tahıl girişimi sayesinde 1 Ağustos’tan itibaren Ukrayna’nın Odessa bölgesi limanlarından 450’den fazla gemi ile toplam 11 milyon tona yakın gıda ürünü ihraç edildiğini aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres’e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şahsen teşekkür ediyorum.”

Küresel açlık krizinin önlenmesi yönünde tahıl girişimin genişletilmesi adına görüşmeler yaptıklarını, söz konusu girişimde ABD, Almanya, Japonya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin de yer almak istediklerini kaydeden Zelenskiy, “Dünya birlik içinde olursa açlığın üstesinden gelinir.” değerlendirmesinde bulundu.