Zelenskiy’den kirli bomba açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın iddia ettiği kirli bomba hakkında açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Ukrayna’da 3 tesiste yaptığı inceleme çalışmaları sonucu nükleer faaliyet veya malzemeye ilişkin bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya’nın kirli bomba iddiaları ve Ukrayna’nın inceleme talebi üzerine UAEA uzmanlarının Ukrayna’nın 3 tesiste yaptıkları incelemelerin neticesinde bir nükleer faaliyete rastlanmadığını belirterek “UAEA’yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna’da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var” ifadesini kullandı.

Aslında Moskova yönetiminin “kirli oyunun” peşinde olduğunu savunan Zelenskiy, Rusya Federasyonu’nu Ukrayna’ya yönelik “terör” saldırıları düzenlemekle suçladı.

Rus güçlerinin son dönemlerde Ukrayna’nın enerji altyapılarına yoğun saldırıları düzenlediğini hatırlatan Zelenskiy, söz konusu altyapıların hasar aldığı için ülke genelinde 4,5 milyon aboneye şimdiye kadar elektrik hizmetin verilmediğine dikkati çekerek “Rus enerji terörüne dayanmak ve böyle bir testten geçmek şimdilik ana görevlerden biri olan ulusal bir görevimizdir” değerlendirmesinde bulundu.