Zelenskiy’den kritik ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev dışına çıkarak Zaporijya kentini ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkov kentinin ardından Zaporijya’yı ziyaret etti. Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya’da cephe birliklerle bir araya geldiğini aktararak, “Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum” dedi. Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti. Rus kuşatması sonrası Mariupol’den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, “Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız” dedi.