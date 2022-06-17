Zelenskiy’den Macron’a soğuk tavırlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a soğuk davrandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerini Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ağırlayan Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a olan tepkisini soğuk tavırlarıyla ortaya koydu. Zelenski’yi savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmadan bitirmeye çalışmakla suçlayan Macron’u soğuk bir şekilde karşıladı. Macron’un tüm kucaklama ve gülümseme çabalarına rağmen Zelenski’nin asık suratı ve gergin anlar objektiflere yansıdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.

Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Macron’un gelişinden hoşnut görünmüyordu.

Fransız lider, Ukraynalı yetkilileri Rusya’yı “küçük düşürmeye” değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere ederek çatışmayı sona erdirmeye çağırdığı için eleştirildikten sonra, Zelenski ile Macron arasındaki gerginlik bu karelere yansıdı.

Macron, Zelenski ve diğer AB liderleriyle Kiev’de düzenlediği ortak basın toplantısının sonunda kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı’nı kucaklamaya çalıştı ancak soğuk bir tavırla karşılandı. Macron uzanıp sarılmak için uzanırken, Zelenski açıkça tereddüt etti.