Zelenskiy’den santral uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini savunarak dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini savunarak dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı 6 aydır devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali’ne çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenskiy, “Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor.

Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor.

Bütün bu olanlar Rusya’nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor” derken bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore’nin bulunduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, “Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur.