Zelenskiy’den savaşa dair açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa dair açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın sadece iki gün içinde Ukrayna’ya 30’dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kiev’de düşürülen bir insansız hava aracının yanında durarak konuşan Zelenskiy, Rusya’nın sadece iki gün içinde Ukrayna’ya 30’dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi.

Moskova’nın toplamda 4 bin 500 füze saldırısı ve 8 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Batılı yetkililer İran’ın Rusya’ya çok sayıda insansız hava aracı sağladığına inanıyor, ancak Moskova ve Tahran bunu reddediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın saldırgan drone kullanımını “korkunç” olarak nitelendirdi.

Kanada’nın başkenti Ottawa’ya yaptığı ziyarette konuşan Blinken, “Rus komutanları cihazları “Ukraynalı sivilleri öldürmek ve elektrik, su ve ısı için güvendikleri altyapıyı yok etmek” için kullanmakla suçladı.

Blinken, “Kanada ve ABD, İran’ın bu silahları tedarik etmesini açığa çıkarmak, caydırmak ve karşı koymak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecek” dedi.

Son haftalarda, Rus saldırıları Ukrayna’nın sivil altyapısını hedef aldı ve sıcaklıklar düşmeye başlarken ülkenin elektrik ve su kaynaklarına zarar verdi.

Batılı ülkeler, İran’ın kendi geliştirdiği insansız hava araçlarını Moskova’ya tedarik ettiğini ve İranlı askeri uzmanların Rus işgali altındaki Kırım’da pilotlara teknik destek sağlamak için sahada olduğunu iddia ediyor.

Kiev, altyapısına yönelik bazı saldırılarda kullanılan droneları İran Shahed-136 droneları olarak tanımladı.