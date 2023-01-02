Zelenskiy’den savaşa dair açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa dair açıklama yaptı ve 45 İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek 45 İHA’nın imha edildiğini söyledi.

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta galip gelmek için tüm gücüyle mücadele etmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaştaki son duruma dair bilgiler vererek, hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA’nın imha edildiğini vurguladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023’ün ilk gününde de Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA’lar fırlattığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA’nın imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna’nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, “Ukrayna’dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz.” dedi.