Zelenskiy’den savaşın ortasında kritik karar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın ortasında kararını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında bir yıl geride kalırken, direnişe devam eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kritik bir karara imza attı. Bu kararla beraber, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’ görevden alındı. Kasımda Rus birliklerinin çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kenti, son dönemlerde Rus saldırılarının hedefi olmaya başlamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını doldururken, Rusya’nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi, Ukrayna’nın ise canhıraş direnişi sürüyor.

Son olarak Rus ordusunun yoğun bombardımanına mağruz kalan Herson’la ilgili Zelenskiy’den kritik bir karar geldi.

KRİTİK İSİM GÖREVDEN ALINDI

Herson’un Askeri İdaresinden sorumlu Başkanı Lugovaya görevden alınarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko’yu atadı.

Mroçko, Ukrayna’nın Güney Bölgesi Askeri Savcı Yardımcısı görevi yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı​​​​​​​ Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev’i görevden almıştı.

RUS SALDIRILARININ HEDEFİ: HERSON

Kasımda Rus birliklerinin çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kenti, son dönemlerde Rus saldırılarının hedefi olmaya başladı.

Elektrik ve telefon hizmetlerinin verilmesiyle hayatın normale dönmesi için çalışılan şehirde son günlerdeki Rus saldırıları sonucu yaralanan ve hayatını kaybeden siviller oldu.

Ukraynalı yetkililer, en son 24 Aralık’ta Rus güçlerinin Herson kentine düzenlediği saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 60’a yakın kişinin yaralandığını duyurmuştu.