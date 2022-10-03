Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla üst düzey bir heyet, Selçuk Bayraktar’a Devlet Liyakat Nişanı takdim etti.

Ukrayna’dan üst düzey bir heyet, Baykar Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından verilen “Devlet Liyakat Nişanı” takdim edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı’nı takdim etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Liyakat Nişanı için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Andriy Yermak’a teşekkür etti. “Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim” sözlerini kullandı.

Ziyarette, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemlerle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.