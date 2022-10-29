Zelenskiy’den Türkçe mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkçe kutlama mesajı yayınladı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum.”