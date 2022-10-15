Zelenskiy’den Türkçe mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bartın’daki maden faciası ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Bartın’daki maden kazasında 40 işçi hayatını kaybetti. Yaşanan facia nedeniyle diğer ülkelerden Türkiye’ye başsağlığı ve taziye mesajları gönderildi. Ukrayna lideri Zelenski, Türkçe bir mesaj yayımladı. Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri de sosyal medyadan taziye paylaşımları yaptı.

Bartın’da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama yaşandı.

Faciada 40 işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralandı. 58 işçinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Maden faciasının ardından Dünya liderleri Türkiye’ye başsağlığı mesajları göndermeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski Twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayımladıç.

PUTİN ERDOĞAN’A MESAJ GÖNDERDİ

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.

Putin’in Erdoğan’a mesajında, “Bartın’daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim.” ifadelerine yer verildi.

UMMAN’DAN TAZİYE MESAJI

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle, Türkiye’nin üzüntüsünü paylaştıkları ifade edildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

PAKİSTAN’DAN TWİTTER PAYLAŞIMI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, “Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ALİYEV ERDOĞAN’A MESAJ GÖNDERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

ÜRDÜN MESAJ YAYIMLADI

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün’ün Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

YABANCI MİSYON TEMSİLCİLİKLERİNDEN MESAJ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen elim patlamadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İTALYA

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında, “Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz.” denildi.

İNGİLTERE

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’daki maden faciası nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dileyerek, kurtarma çalışmalarının kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

UKRAYNA

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, “Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.” diye yazdı.

FRANSA

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyulduğunu dile getirerek, “Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye.” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’ye, Amasra’da yaşanan acı iş kazası için Yunanistan’dan en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Kurtarma çalışmalarının mümkün olan en iyi sonuca ulaşmasını diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.