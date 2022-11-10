Zelenskiy’e Oscar verildi

Amerikalı oyuncu Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Oscar ödülünü hediye etti.

Hollywood yıldızı Sean Penn, bu yıl üçüncü kez ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldiği Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e kazandığı iki Oscar Ödülü’nden birini hediye etti.

Ünlü aktör, Zelenskiy’e Oscar heykelciliğini verirken, “Bir parçamın burada olduğunu bilince çok daha iyi hissedeceğim” dedi. Sean Penn, Zelenskiy’e savaşı kazandıklarındaysa Oscar’ını ABD’de yaşadığı yer olan Malibu’ya geri getirmesini söyledi. Zelenskiy de Penn’e bu jesti karşılığında 3’üncü derece Liyakat Nişanı takdim etti.