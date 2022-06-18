Zelenskiy’nin eşinden açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelensk, The Guardian Gazetesi’ne verdiği röportajda, savaş sürecinde yaşadıklarını anlattı. Zelenski, savaşın olacağına inamadığını, pasaportunu bile hazırlamadığını ifade etti. Eşinin elbette askeri sırlarını paylaşmadığını dile getiren Lady Olena Zelensk, onu Ukraynalılar gibi televizyondan izleyebildiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını başlattığı ilk günden itibaren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve ailesi de hedefte. Bu yüzden eşi Olena Zelenska ve çocukları daha güvenli bir yere götürüldü ve 2 ayı burada her şeyden uzak adeta bir kafes içerisinde geçirdiler. First Lady Zelenska bu süreçte yaşadıklarını The Guardian Gazetesi’ne anlattı…

“NE KADAR AZ SÖYLERSEM O KADAR GÜVENDEYİM”

Nerede yaşadığını açıklamayan Zelenska, “Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim” dedi ve bu süreçte farklı farklı yerlere gitse de hep Ukrayna içinde kaldığını ifade etti. Güvenlik görevlilerinin tüm elektronik cihazlarını geride bırakmasını söylediği Zelenska, 2 aylık saklanma sürecinde eşi ile çok nadir konuşabildiğini ve onu Ukraynalılar gibi televizyondan izleyebildiğini belirtti.

“ARTIK BİRBİRİMİZİ GÖREBİLİYORUZ”

Muhabirin ‘demek televizyonunuz vardı’ sorusuna Zelenska, “Yeraltında değildim. Elbette birlikte yaşamıyoruz ama artık en azından birbirimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı. Eşi ile ilk görüşmesi sorulan Zelenska “Sarıldık, selamlaştık ve birbirimize nasıl olduğumuzu sorduk. Çocuklar da babalarına sarıldı. Artık birbirimizi görebiliyoruz ve babalarına fiziksel olarak dokunabiliyorlar” dedi.

“SAVAŞIN OLACAĞINI İNANMIYORDUM”

Savaşın başlamasından önce nasıl hissettiği sorulan Zelenska, “Elbette kimse benimle askeri sırları paylaşmadı. Açıkçası savaşın olacağına inanmıyordum. Pasaportum bile hazır değildi. Tüm Ukraynalılar büyük bir psikolojik yük altında. Böyle şartlar altında yaşamamıştık. Şimdilik herkes Rusları yenmeye odaklanmış durumda ancak savaş bittiğinde ulusu iyileştirmek için büyük bir program olması gerekecek. Önümüzde büyük tehlikeler var” diye konuştu.

“O ASLA PES ETMEZ”

Zelenski’nin etkileyici olduğuna şaşırmadığını belirten Zelenska “O tanıdığım herkesten daha fazla imkansız durumların içerisinden çıkmış birisi. Her zaman çevresindekilere ilham verebilen bir yapısı var. Çevresindeki herkes vazgeçse bile o asla pes etmez. Disiplin onun göbek adıdır. Her sabah alarm çalar, kalkar, dişlerini fırçalar, giyinir ve gider. Şaşırtıcı bir şekilde son aylarda ruh halinde bir değişiklik yok. Her şeyi gizliyor mu? Bunlar savaş bittikten sonra patlak verecek mi? Bunlardan daha çok fiziksel sağlığı için endişeleniyorum. Çünkü zor durumları atlattıktan sonra her zaman hastalanır” dedi.

“HABERLERDEN ÖĞRENDİM”

Zelenski ‘Servant of the People’ (Halkın Hizmetkarı) adlı dizide Cumhurbaşkanını oynadığı rolü ile ün kazandı ve 2018 yılının sonunda şovunun adını taşıyan bir partiye kaydolarak gerçek hayatta cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Zelenska kocasının kararını haberlerden öğrendi. Zelenski kararını karısına söylemeyi unuttuğunu söyledi. Zelenska bu durum karşısında “Büyük bir duygu yelpazesi’ yaşadığını söyledi.