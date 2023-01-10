Zelenskiy’nin planına Türkiye’den destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış planına destek verileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Zelenskiy de 10 maddede bir barış planından bahsediyor. Türkiye olarak biz destekliyoruz, çalışıyoruz. Türkiye bu konuda hakkında çok çalışmakta. Diplomasi tahıl anlaşmasını ve gübre konusunu çözebildi. Hem ev sahipliği yaptık hem arabuluculuk yaptık.” ifadelerini kullandı.

Brezilya’da yaşanan olaylarla ilgili de avuşoğlu, “Kabul edilemez. Bu devir teslimin gerçekleşmesi gerekir.” dedi.