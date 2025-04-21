Zelensky, Ateşkes Tarihini Açıkladı

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMALARI VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar 4’üncü yılına girerken, bu süreç büyük kayıplara neden oluyor. Ateşkes için gerçekleştirilen görüşmeler sürüyor. Bu konuyla ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de bir açıklama yaptı.

LONDRA’DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Zelensky, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes konularını ele alacağını duyurdu. Zelensky, “Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

KOŞULSUZ ATEŞKESİN ÖNEMİ

Zelensky, kayıtsız ve şartsız ateşkesin, barışa giden ilk adım olması gerektiğini vurguladı ve bu süreçte Paskalya bayramının, savaşın uzamasına neden olan faktörün Rusya’nın eylemleri olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Starmer ile görüşmesinde Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konularını da gündeme getirdiklerini belirtti.