Zelensky Beyaz Saray’da Gerginlik Yaşadı

GÖRÜŞMEDEKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray’da görüşürken gergin anlar yaşandı. İki liderin arasındaki uzun süren tartışma, kameralar önünde gerçekleşti. Zelenskiy, Trump’tan önceki dönemlerdeki başkanların dahi ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i durdurmadıklarından şikayet etmesine dikkat çekti. Görüşmeye katılan Başkan Yardımcısı JD Vance ise Zelenskiy’e yanıt vererek, “Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis’e gelmeniz, bence saygısızlık” dedi.

BASIN TOPLANTISI SONRASI

Yaşanan gerilimlerin ardından, Vladimir Zelensky hızlı bir şekilde Beyaz Saray’dan ayrıldı. Zelenskiy’nin makam aracına bindiği sıradaki gergin hali dikkatleri üzerine çekti.