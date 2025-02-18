Zelensky’den Türkiye’ye Teşekkür Mesajı

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ankara’daki temaslarına dair X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Türkiye ile olan güçlü bağlılıklarının ve savaş sürecinde aldıkları desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

MISAFİRPERVERLİK VE GÖRÜŞMELERİN DEĞERİ

Ziyareti esnasında gösterilen sıcak karşılama, misafirperverlik ve yapıcı görüşmeler için teşekkür eden Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik küresel süreçler ve Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerine dair önemli konuları detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

DESTEK VE KARARLI DURUŞA MİNNETTARIZ

İki liderin ayrıca ikili ilişkiler, ekonomik iş birlikleri, eğitim alanındaki ortak projeler, gıda güvenliği ve Rusya’nın elindeki Ukraynalı mahkumların iadesine yönelik çalışmalar üzerinde durduğunu belirten Zelensky, “Türkiye’ye, Ukrayna’ya verdiği tüm destek ve ülkemizin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı duruşu için minnettarız.” şeklinde konuştu.